Цікаво, що донецький клуб ніяк не оприлюднив інформацію про серйозність пошкодження нового воротаря команди. Натомість неприємну новину повідомив телеграм-канал фанатів Ворскли, за яку раніше виступав Дмитро Різник.

Варто прочитати "Тур пам'яті" та хвилина мовчання: УПЛ вшанує загиблих футбольних фанатів на фронті

Травма виявилась серйознішою, аніж очікувалось

Начебто травма голкіпера виявилась доволі серйозною. Тепер Різник пробуде без футболу щонайменше на два місяці. Через неї голкіпер вже пропустив декілька матчів Шахтаря.

Нагадаємо, що прізвище Дмитра є у списку збірної України на матч відбору на Євро-2024 проти Англії. Також серед голкіперів у заявці є ім'я Анатолія Трубіна та Андрія Луніна. Замість травмованого Різника у національну команду вже довикликали Микиту Шевченка.

Зверніть увагу! Виїзний матч відбору на Євро-2024 для України проти Англії відбудеться 26 березня на "Вемблі".

У резервному списку залишається досвідчений воротар Шахтаря Андрій Пятов.

Тепер Різник не допоможе й своїй новій команді. Вже 16 березня "гірники" зіграють на виїзді у матчі-відповіді проти Феєнорда у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, що перша зустріч у Варшаві закінчилась з рахунком 1:1.

Перехід Дмитра Різника у Шахтар