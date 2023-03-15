Следующий 18-й тур УПЛ будет посвящен всем футбольным фанам, уложившим свою жизнь за свободу Украины. УПЛ вместе с благотворительным фондом "Трибуна Героев" создают всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших футбольных болельщиков.

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Отдадут честь погибшим футбольным фанатам

В Украинской Премьер-лиге отметили, что ни один клуб, футболист, кто-то из персонала команд или журналист никогда не забывает и чествует память павших героев Украины, которые до войны активно поддерживали любимую команду из фанатского сектора.

А после 24 февраля 2022 года сменили свой клубный шарф и трибуну стадиона на оружие в руках и передовую. А сколько футбольных болельщиков держит оборону Украины еще с 2014 года? Даже сложно перечислить их количество.

Наша футбольная семья всегда рядом, чтобы утешить и облегчить боль утраты родным павших Героев. Именно поэтому УПЛ начинает новую традицию — проведение "Тура памяти", в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших Героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым "Туром памяти" будет 18-й тур VBET Лиги,
– говорится на официальном сайте УПЛ.

Все матчи этого тура начнутся с минуты молчания. Каждый небезразличный сможет помочь семьям погибших болельщиков в рамках сбора во время 18-го тура VBET Лиги.

Отметим, что подобные "Туры памяти" запланированы не только в Украине. Со временем такие благотворительные мероприятия будут проходить в других европейских чемпионатах.

Все матчи 18 тура УПЛ

17 марта

  • Металлист – Александрия (13:00)

18 марта

  • Ворскла – Металлист 1925 (13:00)
  • Динамо – Заря (14:00)
  • ФК Львов – Кривбасс (14:00)
  • НК Верес – СК Днепр-1 (15:00)

19 марта

  • Ингулец – Черноморец (13:00)
  • Колосс - Минай (14:00)
  • Шахтер – Движение (15:00)