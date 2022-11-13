Уже через неделю в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. На турнир квалифицировалась и сборная Польши, недавно объявившая состав на турнир.
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Впрочем, тренеру команды Чеславу Михневичу придется вносить изменения. В матче 15 тура Серии А жуткую травму получил вратарь Специи Бартоломей Дронговский, пишет 24 канал.
В середине первого тайма матча с Вероной кипер столкнулся с форвардом соперника Джуричем. После столкновения в камеры попала вывернутый голеностоп ноги Дронговски, который очень сильно кричал от боли.
Видео травмы Дронговски:
Уже известно, что повреждена латеральная группа связок и вывих, поэтому вероятно хирургическое вмешательство. Приблизительный срок восстановления составляет от 4 до 6 месяцев.
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Отметим, что поляк провел всего два матча в футболке сборной, но уже успел попасть в заявку на ЧМ. Правда, там он вряд ли был бы основным, ведь большим опытом игры за "Кадру" есть Войцех Щенсны (Ювентус) и Лукаш Скорупски (Болонья).