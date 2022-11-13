Вже за тиждень у Катарі почнеться чемпіонат світу з футболу. На турнір кваліфікувалась і збірна Польщі, яка нещодавно оголосила склад на турнір.

До теми Без представників УПЛ: Польща оголосила заявку на ЧС-2022

Втім, тренеру команди Чеславу Міхневичу доведеться вносити зміни. У матчі 15 туру Серії А моторошну травму отримав воротар Спеції Бартоломей Дронговскі, пише 24 канал.

У середині першого тайму матчу з Вероною кіпер зіштовхнувся із форвардом суперника Джурічем. Після зіткнення в камери потрапила вивернутий гомілкостоп ноги Дронговскі, який дуже сильно кричав від болю.

ВІдео травми Дронговскі:

Вже відомо, що ушкоджена латеральна група зв’язок та є вивих, тому вірогідно знадобиться хірургічне втручання. Приблизний термін відновлення складає від 4 до 6 місяців.

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Відзначимо, що поляк провів всього два матчі у футболці збірної, але вже встиг потрапити до заявки на ЧС. Правда, там він навряд чи був би основним, адже більший досвід гри за "Кадру" мають Войцех Щенсни (Ювентус) та Лукаш Скорупскі (Болонья).

Варто знати. Польща на ЧС-2022 потрапила в групу С. Там Роберт Левандовскі та компанія зіграють із Мексикою (22 листопада), Саудівською Аравією (26 листопада) та Аргентиною (30 листопада).