Каких-либо подробностей источник не дает, однако ранее сообщалось, что испанский клуб арендует Соля.
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Также Мирча Луческу не видит испанца в своей команде. Поэтому менеджмент клуба активно ищет новые варианты трудоустройства игрока.
Карьера Соля в Динамо
- Соль перешел в Динамо в январе 2019 года, но не сумел закрепиться в команде. Тогда киевляне выложили за испанского футболиста 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Соль успел сыграть в "бело-синей" футболке 3 поединка, в которых отметился одним голом. Результативный выстрел испанец нанес в игре за Суперкубок Украины против Шахтера. Эта встреча была первой официальной для Луческу во главе киевского клуба.