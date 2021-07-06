Зацікавленість з Італії

57-річний італійський тренер клубу Давіде Баллардіні активно займається підсиленням складу. У шорт-лист Дженоа потрапив й український футболіст чемпіона УПЛ.

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Зараз керівництво італійців намагається зрозуміти, у скільки обійдеться трансфер Владислава Супряги. За інформацією "ТаТоТаке", італійський клуб готовий викласти за перехід українця 7-8 мільйонів євро.

Дженоа завершило минулий сезон на 11 місці у Серії А. В активі команди 42 очки.

Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює трансфер 21-річного футболіста у 6 мільйонів євро. Контракт Супряги з Динамо розрахований до кінця грудня 2025 року.