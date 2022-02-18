Боруссия неожиданно уступила шотландскому Рейнджерс. Отметим ничью Наполи на поле Барселоны.
Продолжает удивлять молдавский Шериф. Команда Юрия Вернидуба, выбившая из еврокубков донецкий Шахтер, на этот раз взяла верх над крепкой португальской Брагой, сообщает 24 канал.
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Барселона-Наполи 1: 1
Голы: Торрес, 59 (пен.) – Зелиньски, 29
Боруссия Д – Рейнджерс 2: 4
Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 – Тавернье, 38 (пен.), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Загаду, 54 (авт.)
Зенит – Бетис 2:3
Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Виллиан Хосе, 18, Гвардадо, 41
Шериф – Брага 2:0
Голы: С. Тилль, 43 (пен.), Траоре, 83
Аталанта – Олимпиакос 2:1
Голы: Дьимсити, 61, 63 – Соареш, 16
Порту – Лацио 2:1
Голы: Мартинес, 37, 49 – Дзакканьи, 23
РБ Лейпциг – Реал Сосьедад 2:2
Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (пен.)
Севилья – Динамо Загреб 3:1
Голы: Ракитич, 13 (пен.), Окампос, 44, Марсьяль, 45 + 1 – Оршич, 41