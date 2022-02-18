Аталанта – Олимпиакос 2:1

Голы: Джимсити, 61, 63 – Соареш, 16

Руслан Малиновский в этом матче вышел с первых минут. И имел возможность отличиться. Но первыми счет открыли гости. Один из немногих ударов по воротам Муссо закончился голом. Соареш решил пробить из-за пределов штрафной. Он закрутил мяч в дальний нижний угол ворот, куда голкипер не добрался.

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В то же время большинство ударов Аталанты были заблокированы защитниками Олимпиакоса. Иногда почти все игроки греческой команды находились за линией мяча во время атаки соперника. Поэтому шансов забить дальним ударом у Малиновского не было.

Хотя именно украинец заработал опасный штрафной вблизи ворот Вацлика. Но Муриэль попал в стенку из игроков во время его исполнения.

Поэтому когда во втором тайме Аталанта снова получила право на опасный штрафной, Малиновский пробивал сам. Он отправил мяч над стенкой из игроков, и тот летел под перекладину ворот, но голкипер в прыжке сумел достать мяч кончиками пальцев.

Но еще до этого в первом тайме Аталанта таки забила, когда Пессина отправил мяч между ног голкиперу. Правда боковой арбитр сразу зафиксировал офсайд, и после просмотра повтора судья не засчитал взятие ворот.

Вырвать победу Аталанте помогли те же угловые. А дублем отметился защитник Джимсити. Первый раз он отметился ударом головой после навеса. А через две минуты второй раз отправил мяч в ворота соперника, первым оказавшись на добивании.

После того, как Аталанта вышла вперед, Малиновский был заменен. А его партнеры больше не сумели забить голов.

Аталанта празднует победу в первом матче. Правда команду ожидает тяжелый выезд в Грецию. Игра состоится 24 февраля.

Видеообзор матча