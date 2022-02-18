Боруссія несподівано поступилася шотландському Рейнджерс. Відзначимо нічию Наполі на полі Барселони.
Продовжує дивувати молдовський Шериф. Команда Юрія Вернидуба, яка вибила з єврокубків донецький Шахтар, цього разу взяла гору над міцною португальською Брагою, повідомляє 24 канал.

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Барселона – Наполі 1:1

Голи: Торрес, 59 (пен.) – Зеліньскі, 29


Боруссія Д – Рейнджерс 2:4

Голи: Беллінгем, 51, Геррейро, 82 – Таверньє, 38 (пен.), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Загаду, 54 (авт.)


Зеніт – Бетіс 2:3

Голи: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родрігес, 8, Вілліан Хосе, 18, Гвардадо, 41


Шериф – Брага 2:0

Голи: С. Тілль, 43 (пен.), Траоре, 83


Аталанта – Олімпіакос 2:1

Голи: Дьїмсіті, 61, 63 – Соареш, 16


Порту – Лаціо 2:1

Голи: Мартінес, 37, 49 – Дзакканьї, 23


РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад 2:2

Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (пен.)


Севілья – Динамо Загреб 3:1

Голи: Ракітіч, 13 (пен.), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршіч, 41