Александр и Екатерина Усики ждут четвертого ребенка

Звездная пара Александр и Екатерина Усики ждут пополнения в семье. В семье уже растут дочь и два сына.

Радостную новость сообщил промоутер Александра Усика Александр Красюк. В интервью американскому Pro Box TV боксерский менеджер рассказал, что вскоре семья украинского чемпиона ожидает пополнения.

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Пополнение в семье Усиков

Напомним, что Александр и Екатерина Усик состоят в браке уже 14 лет. Они познакомились еще во время учебы в школе.

Супруги воспитывают троих детей: дочь Елизавету, и двоих сыновей – Кирилла и Михаила. Кстати, Кирилл занимается футболом, которым в детстве увлекался его знаменитый отец.

Напомним, что обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подписал контракт с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Победитель боя станет абсолютным чемпионом хевивейта.

Известно, что бой может состояться 23 декабря 2023 года. Однако если "Цыганский король" не успеет восстановиться после встречи со звездой ММА Фрэнсисом Нганну, то бой перенесут на январь 2024 года.