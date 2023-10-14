Радісну новину повідомив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк. В інтерв'ю американському Pro Box TV боксерський менеджер розповів, що незабаром сім'я українського чемпіона очікує поповнення.

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Поповнення в сім'ї Усиків

Нагадаємо, що Олександр та Катерина Усик перебувають у шлюбі вже 14 років. Вони познайомилися ще під час навчання в школі.

Подружжя виховує трьох дітей: доньку Єлизавету, та двох синів – Кирила та Михайла. До речі, Кирило займається футболом, яким в дитинстві захоплювався його знаменитий батько.

Нагадаємо, що володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик підписав контракт з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном хевівейту.

Відомо, що бій може відбутися 23 грудня 2023 року. Проте якщо "Циганський король" не встигне відновитися після зустрічі із зіркою ММА Френсісом Нганну, то бій перенесуть на січень 2024.