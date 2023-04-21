Доигрались с искусственным интеллектом: семья Шумахера подает в суд из-за фейкового интервью легенды Ф-1
Источник:Reuters
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер продолжает лечение из-за трагического инцидента, случившегося с ним в 2013 году. Тем более цинично выглядят попытки отдельных изданий поймать хайп на его имени.
Немецкое издание Die Aktuelle 15 апреля опубликовало первое "интервью" с легендарным пилотом Формулы-1 Михаэлем Шумахером со времени трагедии в Альпах. Впрочем, как оказалось, общение с "Красным бароном" оказалось фейком.
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Пиар на трагедии легенды Ф-1
На обложке свежего номера Die Aktuelle был изображен улыбающийся Шумахер, а заглавие говорило: "Михаэль Шумахер: первое интервью". На самом деле искусственный интеллект сымитировал ответы легендарного пилота, вызвавшие возмущение его семьи.
В частности, там есть следующие фразы:
- "Моя жизнь полностью изменилась после несчастного случая. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи".
- "Я был настолько тяжело ранен, что несколько месяцев пролежал в своеобразной искусственной коме, потому что иначе мое тело не смогло бы со всем этим справиться".
Михаэль Шумахер на обложке Die Aktuelle / фото Die Aktuelle
Семья Шумахера заявила, что планирует подать в суд на издание Die Aktuelle. Не в восторге от "интервью" также многочисленные поклонники немецкого гонщика. Михаэль не в состоянии общаться с журналистом и проходит тяжелый этап реабилитации. Поэтому спекулирование на трагедии 54-летнего чемпиона Формулы-1 вызвало негодование.
Что известно о состоянии Шумахера
- Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную травму катаясь на лыжах во Французских Альпах. Он спускался за пределами безопасной зоны, упал и ударился о скрытый снегом камень.
- Легендарный пилот впал в кому и перенес несколько сложных операций. В 2014 году Шумахер пришел в себя, а через 4 года стало известно, что он уже не прикован к постели.
- В 2019 году Шумахера тайно привезли из Швейцарии в одну из парижских клиник, где ему провели операцию по пересадки стволовых клеток в сердечную ткань. При транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты.
- В сентябре 2021 года на Netflix вышел документальный фильм о Михаэле Шумахере, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что он не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению. На лечение уже израсходовано 20 миллионов фунтов стерлингов.