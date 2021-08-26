Документальный фильм SCHUMACHER включает редкие интервью, домашние видео и кадры, которые ранее не публиковались. Эти материалы покажут Шумахера как человека, который боролся с неуверенностью в себе, чтобы стать одной из легенд Формулы-1.

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В трейлере представлены кадры из его детских дней, когда он занимался картингом, интервью с семьей и многое другое. Это первый взгляд на жизнь и карьеру одного из самых успешных гонщиков всех времен – на счету Михаэля семь чемпионских титулов в гонках Формулы 1.

Вместе с его семьей в полнометражном фильме будут представлены интервью с лучшими представителями Формулы-1, включая таких гонщиков, как Мика Гаккинен и Дэвид Култхард. Также своими воспоминаниями поделятся бывший босс Шумахера Лука ди Монтедземоло (экс-водитель гоночной команды Ferrari, где Шумми завоевал пять титулов), а также руководитель FIA Жан Тодт и бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун.

Продюсерами фильма стали Бенджамин Сейкель и Ванесса Нокер, которые ранее работали над аналогичным документальным фильмом о жизни немецкой звезды тенниса Бориса Беккера.

Фильм должен был выйти еще в конце 2019 года, но создатели ленты не укладывались в сроки из-за большого объема архивного материала. Поэтому выход изначально был перенесен на 2020 год. В итоге фильм выйдет осенью 2021-го.

Трейлер фильма "SCHUMACHER": смотрите видео

Что известно о Михаэле Шумахере сейчас