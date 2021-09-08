Жена Шумахера: Нам всем не хватает Михаэля

Коринна Шумахер, жена Михаэля Шумахера, рассказала о состоянии мужа. Интервью с Коринной вышло в рамках документального фильма SCHUMACHER, снятого Netflix.

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Коринна призналась, что ей не хватает Шумахера. Вместе с тем, она отметила, что гонщик стал "другим".

Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему каждый день. Но конечно, на самом деле мы все скорбим: дети, семья, отец, все его близкие. Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придает нам сил,

– рассказала Коринна.

Коринна подтвердила, что Михаэль Шумахер продолжает проходить лечение в рамках восстановления от травм.

"Мы вместе. Мы живем вместе в доме, проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что его семья рядом. И я буду делать все необходимое, несмотря ни на что. Мы все будем.

Мы стараемся держаться вместе, как одна семья – как хотел бы и по-прежнему хочет Михаэль. И жизнь продолжается. "Личное – значит личное", – как он всегда говорил. И для меня очень важно, чтобы Михаэль мог продолжать жить своей жизнью. Ранее Михаэль всегда защищал нас от этого, теперь мы защищаем его", – резюмировала жена пилота.

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