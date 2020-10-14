Украинская биатлонистка Вита Семеренко сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Украинка уже вылетела в команду в Рамзау.

Вита Семеренко возобновила тренировки и улетела в Австрию. Приятное известие сообщила пресс-служба ФБУ.

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Семеренко вылечилась от коронавируса

2 октября перед вылетом в Германию биатлонисты сдали необходимый тест на коронавирус. Он показал наличие инфекции у Виты Семеренко. Поэтому олимпийскую чемпионку отправили на самоизоляцию. И она не смогла улететь с остальной командой.

Болезнь у Виты Семеренко проходила бессимптомно. В Рамзау украинская команда уехала из Рупольдинга. Финальный этап подготовки к сезону запланирован в финском Воукатти с 1 ноября.

Сезон Кубка мира стартует этапом в Контиолахти 28 ноября. Там пройдет два спаренных этапа, после чего биатлонисты переберутся в австрийский Хохфильцен, где также запланировано сразу два этапа.

Добавим, что у Виты Семеренко забрали "серебро" Олимпиады в Сочи 2014 года. После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о нарушении антидопинговых правил российской биатлонисткой Ольгой Вилухиной, которая на Олимпиаде завоевала "серебро" соревнований, а украинка Вита Семеренко была третьей. CAS оправдал россиянку и вернул ей серебряную награду.