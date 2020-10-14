Українська біатлоністка Віта Семеренко здала тест на коронавірус, який показав негативний результат. Українка вже вилетіла до команди у Рамзау.

Віта Семеренко відновила тренування та полетіла у Австрію. Приємну звістку повідомила пресслужба ФБУ.

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Семеренко вилікувалась від коронавірусу

2 жовтня перед вильотом до Німеччини біатлоністи здали необхідний тест на коронавірус. Він показав наявність інфекції у Віти Семеренко. Відтак олімпійську чемпіонку відправили на самоізоляцію. І вона не змогла полетіти з рештою команди.

Хвороба у Віти Семеренко проходила безсимптомно. У Рамзау українська команда поїхала з Рупольдінга. Фінальний етап підготовки до сезону запланований у фінському Воукатті з 1 листопада.

Сезон Кубка світу стартує етапом в Контіолахті 28 листопада. Там пройде два спарених етапи, після чого біатлоністи переберуться в австрійський Хохфільцен, де також заплановано відразу два етапи.

Додамо, що у Віти Семеренко забрали "срібло" Олімпіади у Сочі 2014 року. Після того, як спортивний арбітражний суд (CAS) виніс рішення щодо порушення антидопінгових правил російською біатлоністкою Ольгою Вілухіною, яка на Олімпіаді здобула "срібло" змагань, а українка Віта Семеренко була третьою. CAS виправдав росіянку та повернув їй срібну нагороду.