Неудачное начало в Шотландии: Шахтер пропускает от Селтика после ошибки в обороне – видео гола

25 октября 2022 , 22:51
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Донецкая команда не смогла удержать свои ворота на замке в первом тайме. После позиционного просчета в защите хозяева сумели пробить Трубина.

Шахтер проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов. Команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Селтика в Глазго, пишет 24 канал.

Следите с нами Селтик – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В начале поединка была равная игра, однако в середине тайма Селтик открыл счет. После прострела с фланга Бондарь заблокировал удар от Фурухаси. Впрочем, мяч отскочил к неприкрытому Якумакису, расстрелявшему свободный угол ворот Трубина.

Видео гола Якумакиса:

После четырех туров "горняки" занимают третье место в группе F. Команда Игоря Йовичевича на бал отстает от Лейпцига и на четыре опережает Селтик. Ничья в сегодняшнем матче гарантирует украинцам выход в евровесну.

Турнирная таблица группы F

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Реал 3 1 0 8:2 10
2 Лейпциг 2 0 2 6:7 6
3 Шахтер 1 2 1 7:5 5
4 Селтик 0 1 3 2:9 1
Автор: Анатолій Дерека