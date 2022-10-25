Неудачное начало в Шотландии: Шахтер пропускает от Селтика после ошибки в обороне – видео гола
Донецкая команда не смогла удержать свои ворота на замке в первом тайме. После позиционного просчета в защите хозяева сумели пробить Трубина.
Шахтер проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов. Команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Селтика в Глазго, пишет 24 канал.
Следите с нами Селтик – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
В начале поединка была равная игра, однако в середине тайма Селтик открыл счет. После прострела с фланга Бондарь заблокировал удар от Фурухаси. Впрочем, мяч отскочил к неприкрытому Якумакису, расстрелявшему свободный угол ворот Трубина.
Видео гола Якумакиса:
После четырех туров "горняки" занимают третье место в группе F. Команда Игоря Йовичевича на бал отстает от Лейпцига и на четыре опережает Селтик. Ничья в сегодняшнем матче гарантирует украинцам выход в евровесну.
Турнирная таблица группы F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтер
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтик
|0
|1
|3
|2:9
|1