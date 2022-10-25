Матч Селтик – Шахтер будет сыгран в рамках пятого тура Лиги чемпионов. В этом матче "горняки" могут подтвердить свои амбиции на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – для этого нужно побеждать или играть вничью. Хотя даже поражение оставляет команде небольшой шанс выйти в следующий раунд турнира.

Достойно внимания Главное – не проиграть: чего ожидать от Шахтера в матче против Селтика в Лиге чемпионов

На матч в Глазго отправились 26 футболистов. Вне заявки оказался Марьян Швед, который уже забивал в Лиге чемпионов. И в свое время выступавший за Селтик. У игрока травма.

Что касается Егора Назарины, который также не улетел на игру, то он не был внесен в заявку на Лигу чемпионов этого сезона.

Матч Селтик – Шахтер смотреть онлайн можно на платформе Megogo, являющейся официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Селтик – Шахтер.

У Шахтера было достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу против Селтика. Ведь не сыграл в девятом туре УПЛ – команда попросила перенести игру против Миная.

Онлайн-трансляция матча Селтик – Шахтер