Шахтар проводить матч 5 туру Ліги чемпіонів. Команда Ігора Йовічевіча грає на виїзді проти Селтіка у Глазго, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На початку поєдинку була рівна гра, однак у середині тайму Селтік відкрив рахунок. Після прострілу з флангу Бондар заблокував удар від Фурухасі. Втім, м'яч відскочив до неприкритого Якумакіса, який розстріляв вільний кут воріт Трубіна.

Відео голу Якумакіса:

Після чотирьох турів "гірники" займають третю сходинку в групі F. Команда Ігора Йовічевіча на бал відстає від Лейпцига та на чотири випереджає Селтік. Нічия у сьогоднішньому матчі гарантує українцям вихід у євровесну.

Турнірна таблиця групи F