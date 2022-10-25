Шахтер проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов. Команда Игоря Йовичевича играет на выезде против Селтика в Глазго, пишет 24 канал.

Следите с нами Селтик – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В начале поединка была равная игра, однако в середине тайма Селтик открыл счет. После прострела с фланга Бондарь заблокировал удар от Фурухаси. Впрочем, мяч отскочил к неприкрытому Якумакису, расстрелявшему свободный угол ворот Трубина.

Видео гола Якумакиса:

После четырех туров "горняки" занимают третье место в группе F. Команда Игоря Йовичевича на бал отстает от Лейпцига и на четыре опережает Селтик. Ничья в сегодняшнем матче гарантирует украинцам выход в евровесну.

Турнирная таблица группы F