Стартовый состав Шахтера на матч с Селтиком: Йовичевич выпускает в основе девять украинцев

Донецкая команда намерена привезти очки из Глазго для того, чтобы продлить свой европуть весной. Для этого "горнякам" нужно как минимум не проиграть Селтику.

Вечером Шахтер сыграет матч 5 тура Лиги чемпионов против Селтика. Поединок состоится в Глазго и может повлиять на дальнейшие перспективы дончан в борьбе за евровесну, пишет 24 канал.

Следите с нами Селтик – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Наставник "горняков" Игорь Йовичевич определился со стартовым составом на игру с "зелеными". В основу выйдет сразу 10 украинцев, а также бразилец Лукас Тэйлор и буркиниец Лассина Траоре. Именно последний заменит травмированного Шведа в нападении.

: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Траоре, Мудрик.: Пятов, Шевченко, Конопля, Кривцов, Козик, Кулаков, Топалов, Джурасек, Крыськив, Тотовицкий, Петряк, Сикан.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-платформе Megogo. У букмекеров фаворитом является Селтик. Коэффициент на победу "зеленых" составляет 1,88, тогда как на Шахтер - 4,35. Ничья же оценивается в 4,10.

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После четырех туров "горняки" занимают третье место в группе F. Команда Игоря Йовичевича на бал отстает от Лейпцига и на четыре опережает Селтик. Ничья в сегодняшнем матче гарантирует украинцам выход в евровесну.

Турнирная таблица группы F