Итальянский "Милан" не имел особых проблем в матче Лиги Европы против шотландского "Селтика". Игра 22 октября закончилась уверенной победой гостей.

Селтик – Милан 1:3

Голы: Эльюнусси, 76 – Крунич, 14,Диас, 42, Хауге, 90+2

"Милан" в этом матче забил три гола. И все они стали следствием ошибки защитников "Селтика". В первом случае после навеса Кастильехо защитники ошиблись, играя против Крунича. Мяч пролетел между ними точно на голову игроку "Милана", который и открыл счет в этом матче.

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Даффи и МакГрегор ошиблись и во время второго гола в этом матче, когда забивал Диас. Вместо того, чтобы отобрать мяч у соперника или хотя бы не дать ему пробить, они столкнулись между собой, и полузащитник итальянского клуба без проблем пробил в угол ворот.

Во втором тайме после замен в составе "Селтика" игра несколько выровнялась. Однако хозяева поля искали успех дальними ударами, которые результата не приносили – выше или заблокировано. Однако сократить отставание удалось. Эльюнусси отличился после подачи углового.

И когда уже шло компенсированное арбитром время, "Милан" снова увеличил разницу в счете до двух голов. И снова несостоятельность защитников "Селтика" хоть что-то противопоставить сопернику. На этот раз отличился Хауге, который вышел на замену.