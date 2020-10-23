Італійський "Мілан" не мав особливих проблем у матчі Ліги Європи проти шотландського "Селтіка". Гра 22 жовтня закінчилася впевненою перемогою гостей.

Селтік – Мілан 1:3

Голи: Ельюнуссі, 76 – Круніч, 14, Діас, 42, Хауге, 90+2

"Мілан" у цьому матчі забив три голи. І всі вони стали наслідком помилки захисників "Селтіка". У першому випадку після навісу Кастільєхо захисники помилилися, граючи проти Круніча. М'яч пролетів між ними точно на голову гравцю "Мілана", який і відкрив рахунок у цьому матчі.

​До теми: Ліга Європи: результати матчів та відео голів 22 жовтня

Даффі та МакГрегор помилилися і під час другого голу в цьому матчі, коли забивав Діас. Замість того, щоб відібрати м'яч у суперника або хоча б не дати йому пробити, вони зіштовхнулися між собою, і півзахисник італійського клубу без проблем пробив у кут воріт.

У другому таймі після замін у складі "Селтіка" гра дещо вирівнялася. Однак господарі поля шукали успіх дальніми ударами, які результату не приносили – вище або заблоковано. Однак скоротити відставання таки вдалося. Ельюнуссі відзначився після подачі кутового.

Та коли вже йшов компенсований арбітром час, "Мілан" знову збільшив різницю в рахунку до двох голів. І знову неспроможність захисників "Селтіка" хоч щось протиставити супернику. Цього разу відзначився Хауге, який вийшов на заміну.