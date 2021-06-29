Селтик или Мехелен: клубы никак не могут решить судьбу Шведа

Украинский полузащитник Марьян Швед сих пор не знает, где будет играть в новом сезоне. Селтик, которому принадлежит контракт футболиста, не может договориться с Мехеленом.

Не могут поделить Шведа

Футболист рассказал, что клубы ведут переговоры, но все никак не могут ударить по рукам. Марьян Швед не сознался, в какой команде хотел бы продолжать карьеру.

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Прошлый сезон украинец провел в аренде в бельгийском клубе. Его соглашение с Мехеленом завершается 30 июня 2021 года, после чего игрок должен вернуться в Селтик. Контракт Марьяна с шотландской командой рассчитан еще до конца июня 2023 года.

Ранее правый вингер заявлял, что переход в шотландский клуб был ошибкой. У Марьяна нет желания играть за эту команду. В то же время футболист остался доволен карьерой в Бельгии. В сезоне 2020/2021 Швед сыграл 24 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.