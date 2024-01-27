Барселона– Вильярреал 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Баи, 71 (автогол)– Жерар Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12.

В чемпионате Испании в эти выходные проходят матчи 22 тура местной Ла Лиги. Центральная встреча прошла в Барселоне, где местная одноименная команда принимала кризисный Вильярреал, пишет 24 канал.

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Убедительный старт Вильярреала

Подопечные Марселино были близки к зоне вылета, а потому в игре с каталонцами рассчитывали максимум на ничью. Однако Барселона дала сопернику сделать больше, чем он ожидал.

Вильярреал открыл счет перед перерывом благодаря Жерару Морено, а сразу в начале второго тайма "желтая субмарина" удвоила счет. Молодой защитник Барселоны Кубарси подарил мяч Ахомашу, реализовавший выход один на один.

Камбек Барселоны

Казалось, положение "блаугранас" совершенно безнадежно. Впрочем, менее чем через 20 минут после второго гола Вильярреала впереди была уже Барса со счетом 3:2. Сначала защита гостей не успевала накрывать Гюндогана и Педри., точно пробивали по воротам Йоргенсена.

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Выйти вперед каталонцам позволил автогол Баи после подачи со штрафного. Все шло к тому, что Барселона оформит крутой камбек, но в конце концов финальными овациями заслужил как раз Вильярреал.

Стальные зубы "желтой субмарины"

На 84 минуте Гедеша вывели на ударную позицию и тот впервые забил за испанцев, сравнив счет. А в компенсированное время защита каталонцев знатно учуяла и буквально подарила победу "желтой субмарине".

Сначала Серлот воспользовался полным беспорядком в площадке Барселоны. А финальную точку в контратаке поставил Моралес. Вильярреал вырывает невероятную победу (5:3) и удаляется от зоны вылета на восемь баллов.

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Пока команда Марселино идет на 14 месте. Барселона остается третьей и еще больше отстает от лидера Реала. Разница между грандами составляет десять баллов. В воскресенье "сине-гранатовых" может догнать Атлетико, если обыгрывает дома Валенсию.

Видеообзор матча Барселона – Вильярреал