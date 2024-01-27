Лас-Пальмас– Реал 1:2
Голы: Муньос, 53– Винисиус Жуниор, 65, Чуамены, 84
"Королевский клуб" отправился на Канарские острова без Джуда Беллингема. Лидер "сливочных" пропускал поединок из-за перебора желтых карт, пишет 24 Канал.
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Лунин не сохранил ворота "сухими"
Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Самое интересное произошло во второй половине игры.
На 47-й минуте матча Лунин удивительным сейвом спас Реал от неизбежного гола после удара Эль-Хаддади. Однако через несколько минут украинец не смог помешать Муньосу открыть счет в матче.
Подопечные Анчелотти ответили на 63-й минуте. Винисиус Жуниор воспользовался пасом Камавинги и хладнокровно отправил мяч в сетку Лас-Пальмас.
Такой результат не устраивал "сливочных", которые ведут отчаянную борьбу за чемпионство с Жироной. За шесть минут до завершения матча Чуамэни после розыгрыша углового принес победу Реалу.
- После этого матча команда Анчелотти возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. Реал на два балла опережает Жирону.
- Лас-Пальмас имеет в своем активе 31 очко. "Островяне" занимают 8 место в таблице.
Видеообзор матча Лас-Пальмас– Реал