Селезнев: Я хотел уйти, но остановил сын

Форвард Миная рассказал, кто заставил его передумать вступать в ряды территориальной обороны после начала полномасштабной войны.

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Я хотел уйти, но остановил сын. Я не хочу об этом говорить, это будет выглядеть как пиар, а мне это не нужно. Сын подошел ко мне и сказал: "Я тебя никуда не отпущу, если будешь уходить, то пойдем вдвоем". А куда я с ним пойду? Не думаю, что нужно об этом говорить, это больше как пиар, а я этого не люблю,

– сказал Евгений.

Футболист перешел на украинский язык

Недавно Евгений рассказал, что после 24 февраля решил общаться на украинском языке. По словам футболиста, ему было несколько сложно, поскольку его знакомые над этим смеялись.

Однако он не учитывает шутки друзей и продолжает совершенствовать украинский. Также он использует закарпатский диалект.

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