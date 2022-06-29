Собуцкий: Я стометровку в молодости так не бегал, как с этим ребёнком на руках
Собуцкий рассказал о том, как он и работники клуба сражаются на передовой. Похоже, что специалист предшествует на Луганщине.
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Может, видели о том, что в Луганской области убили 6-летнего мальчика. Они нас бомбили. Понимаете, он был около – в 5 метрах, мина упала, я стометровку в молодости так не бегал, как с этим ребёнком на руках в лисичанскую больницу. Километров 2. Он у меня на руках и умер. Знаете, после того совсем по-другому смотришь на жизнь,
– рассказал Собуцкий.
"Нас 6 человек из клуба служит, но не так, как кто-то говорит. У нас они действительно служат – в Силах специальных операций (ССО). Они все на востоке сейчас. Они изъявили добровольное желание, прошли специальные курсы и выполняют боевые задания", – добавил он.
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
- В марте Собуцкий заявил, что в Украину по сборам в Турции вернулись только пять игроков команды, а с остальным клуб из Волочиска разорвет контракты.
- Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги. Также под вопросом участие в турнирах ПФЛ-2022/2023 Волыни, Левого берега, Карпат Галич и Любомира.
- Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должно стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.
- Напомним, что футбольный сезон-2021/2022 в Украине досрочно закончили из-за вторжения российских войск на территорию страны. Агробизнес занял 13-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги.
- В июле 2020 года вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олега Собуцкого пожизненно дисквалифицировали за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с Минаем. Зато он это отрицает.