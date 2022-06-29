Селезньов: Я хотів піти, але зупинив син

Форвард Миная розповів, хто змусив його передумати вступати до лав територіальної оборони після початку повномасштабної війни.

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Я хотів піти, але зупинив син. Я не хочу про це говорити, це буде виглядати як піар, а мені цього не потрібно. Син підійшов до мене та сказав: "Я тебе нікуди не відпущу, якщо будеш йти, то підемо удвох". А куди я з ним піду? Не думаю, що потрібно про це говорити, це більше як піар, а я цього не люблю,

– сказав Євген.

Футболіст перейшов на українську мову

Нещодавно Євген розповів, що після 24 лютого вирішив спілкуватися українською мовою. За словами футболіста, йому було дещо складно, оскільки його знайомі з цього кепкували.

Проте він не зважає на жарти друзів та продовжує вдосконалювати українську. Також він використовує закарпатський діалект.

Показники Селезньова у сезоні-2021/2023