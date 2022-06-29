Селезньов: Я хотів піти, але зупинив син
Форвард Миная розповів, хто змусив його передумати вступати до лав територіальної оборони після початку повномасштабної війни.
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Я хотів піти, але зупинив син. Я не хочу про це говорити, це буде виглядати як піар, а мені цього не потрібно. Син підійшов до мене та сказав: "Я тебе нікуди не відпущу, якщо будеш йти, то підемо удвох". А куди я з ним піду? Не думаю, що потрібно про це говорити, це більше як піар, а я цього не люблю,
– сказав Євген.
Футболіст перейшов на українську мову
Нещодавно Євген розповів, що після 24 лютого вирішив спілкуватися українською мовою. За словами футболіста, йому було дещо складно, оскільки його знайомі з цього кепкували.
Проте він не зважає на жарти друзів та продовжує вдосконалювати українську. Також він використовує закарпатський діалект.
Показники Селезньова у сезоні-2021/2023
- У минулому сезоні Селезньов зіграв за Минай у 16 матчах, де відзначився забитим голом та асистом.
- Минай закінчив сезон-2021/2022 на 15-й позиції. На рахунку команди 10 очок.
- Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії чемпіонат України-2021/2022 достроково закінчили, команди зіграли лише одне коло.