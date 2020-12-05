Украинский нападающий Колоса Евгений Селезнев вспомнил словесную перепалку с хорватским специалистом Днепра-1 Игорем Йовичевичем. Хотя игрок извинился перед наставником, но все равно остается при своем мнении.

После матча 9-го тура УПЛ Динпро – 1-Колос, который завершился победой гостей (0: 2), разгорелась словесная перепалка между наставником днепрян Игорем Йовичевичем и Евгением Селезневым. Последний бурно среагировал на просьбу хорвата отвечать на вопросы на украинском языке, пишет 24 канал.

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При своем мнении

В ответ на такую просьбу хорвата нападающий заявил, что тренер является гражданином Хорватии, поэтому указывать на каком языке ему разговаривать не имеет права. После встречи Селезнев признал свою ошибку и написал сообщение специалисту Днепра-1, попросив прощения.

В интервью Виктору Вацко для авторской программы "Вацко LIVE" признался, что несмотря на извинения дальше остается при своем мнении.

Я вообще неконфликтный человек. Йовичевич? Ну тут немного иначе. Во-первых, я попросил прощения. Во-вторых, я так считаю. Не может мне в моей стране человек говорить, на каком языке мне разговаривать,

- заявил Селезнев.

По словам футболиста, он эмоциональный человек и не может пропустить мимо ушей ту информацию, которая ему не нравится.

"Сначала я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Как я сказал? "Coach, please to easy". Я уже не помню, как я точно сказал. Я его очень уважаю, как тренера, еще когда он был в Карпатах. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Так я никому ничего не должен", – сказал игрок Колоса.

Селезнев подытожил свой ответ на этот вопрос о конфликте всех заверив, что хорошо разговаривает на украинском языке, но ему комфортнее говорить на русском. Добавив, что живет в свободной стране, где каждый имеет право разговаривать на языке, на котором хочет.

Добавим, что игрок в том матче отметился не только эпизодом с хорватским специалистом. После замены кто-то с трибун показал средний палец и громко кричал обидные слова в сторону Селезнева. На что футболист крикнул, чтобы тот спустился в подтрибунное помещение и разобрался во всем по мужски.