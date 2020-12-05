Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев, комментируя свой переход в краснодарский клуб "Кубань" в 2016 году, заявил, что Крым на данный момент принадлежит Российской Федерации.

В эфире Youtube-канала "Вацко-Live" журналист Виктор Вацко спросил, взвешивал ли Селезнев перед поездкой в ​​Россию все "за" и "против" того, что в настоящее время в Украине была война с Россией.

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"Я не думал, что до этого дойдет. Крым на данный момент российский. У меня сейчас там мама живет. Она не может просто уехать. Мне что, от матери отказаться? Или, допустим, не заехать ее не забрать? На тот момент я, возможно, не до конца все взвесил. Скорее всего не до конца все взвесил. Я не думал, что такие последствия могут быть. Совсем не думал. Это правда", – рассказал Евгений.

Говоря о другом украинском футболисте Ярославе Ракицкогм, который тоже перешел в российский футбольный клуб, Селезнев заявил, что не осуждает коллегу, а, наоборот, понимает и поддерживает.

"Кто-то может торговать, отдыхать в России, но в футбол играть почему-то нельзя. У нас половина олигархов, депутатов, их жены имеют бизнес в России. Одним можно, а другим, которые просто любят свое дело, нельзя", – подчеркнул нападающий.

Что известно о Селезневе