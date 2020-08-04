Экс-игрок сборной Украины Селезнев женился на гражданке России: фото
Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев оформил брак с гражданкой России Екатериной Беловой.
Об этом сообщил сам 35-летний футболист в Instagram.
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"Счастливы вместе", – подписал фото украинский футболист.
Ранее Селезнев уже был женат, но многолетний брак с женой Аллой распался. У пары остался сын Руслан.
Что известно о Селезневе?
За свою карьеру 34-летний нападающий сменил восемь клубов. Евгений выступал за "Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Кубань", "Карабюкспор", "Акхисар", "Малагу" и "Бурсаспор". За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 11 голов.
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