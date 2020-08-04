Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев оформил брак с гражданкой России Екатериной Беловой.

Об этом сообщил сам 35-летний футболист в Instagram.

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"Счастливы вместе", – подписал фото украинский футболист.

Ранее Селезнев уже был женат, но многолетний брак с женой Аллой распался. У пары остался сын Руслан.