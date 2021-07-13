Селезнев вместе с дисквалифицированным тренером прибыл в расположение Миная
Источник:Meta-ratings.com.ua
Во вторник, 13 июля, Минай провел очередной спарринг с Ворсклой, которая в эти дни находится на сборе в Закарпатье. Поединок, состоявшийся в Ужгороде на стадионе "Авангард" завершился вничью (0:0).
В отличие от Ворсклы, которая уже активно поработала на трансферном рынке, Минай вернулся в элиту после отказа Олимпика, и только сейчас ищет игроков для усиления состава.
К слову По стопам Милевского: Селезнев ведет переговоры с Минаем
Днем ранее на просмотр прибыл экс-игрок национальной сборной Украины Евгений Селезнев, однако сегодня он ограничился лишь разминкой и участия в матче не принимал.
Также в VIP-ложе был замечен известный специалист Александр Севидов, который прошлой весной был в Минае тренером-консультантом. В какой роли он присутствовал на поединке, пока неизвестно.
У Миная почти нет футболистов
- Сейчас точное количество футболистов, находящихся в Минае на контракте – не известно. Авторитетный портал Transfermarkt сообщает, что в клубе 13 игроков.
- Вместе с тем Минай имеет молодежные составы. В случае, если клубу запретят приглашать новых футболистов, Минаю придется играть молодежным составом.
- По итогам предыдущего сезона Минай вылетел в Первую лигу. Однако донецкий Олимпик отказался выступать в УПЛ. Место дончан может занять именно Минай.