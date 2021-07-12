После того как состоялась официальная процедура выхода Олимпика из состава участников УПЛ, другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского Миная, который в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.
К слову Опубликованы даты первого тура УПЛ: матчи четыре дня, когда сыграет Динамо – неизвестно
Данное решение официально будет утверждено на одном из исполкомов УАФ, который должен состояться в ближайшее время, после того, как наступит полная ясность с участниками Премьер-лиги, а также первого и второго дивизионов, поскольку в Первой лиге также неизвестна судьба МФК Николаев
УПЛ утвердила новый календарь
- Первый тур украинской Премьер-лиги стартует 23 июля. Всего должны сыграть 16 команд, а восемь матчей растянули на четыре дня.
- Минай, заменивший Олимпик, должен был сыграть с киевским Динамо, однако этот матч будет сыгран позже. Причина – Минай еще официально не вернулся в УПЛ.