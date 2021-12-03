Селезнев вляпался в очередной скандал

36-летний форвард Миная в очередной раз оказался в эпицентре скандала. Селезнев в нецензурной форме выразил недовольство действиями своего одноклубника, который вышел на замену в матче против Динамо.

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"Кто этого у**ка выпустил? Кто его на*уй выпустил? На*уя вы его выпускаете? На*уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Сука, я ему сейчас дам в раздевалке", – заявил Селезнев.

Кому же были адресованы неприятные слова Евгения пока не известно. Однако в матче на замену выходили Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику