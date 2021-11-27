Минай – Динамо 0:2

Голы: Цыганков, 12 (п), Шапаренко, 90+6

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После поражения Баварии и досрочного вылета из еврокубков, Динамо стремилось реабилитироваться в чемпионате Украины. Киевляне получили удобного соперника – одного из аутсайдеров чемпионата Минай.

Быстрый гол Динамо

Футболисты Мирчи Луческу сразу принялись за дело и довольно быстро открыли счет.

Виталий Буяльский на 11-й минуте заработал пенальти после контакта с Олегом Гориным. Удар с отметки уверенно реализовал Виктор Цыганков.

Еще в первом тайме "бело-синие" могли побеждать со счётом 3:0. Но голеадор Динамо Денис Гармаш Дважды простил Минай. Сначала Денис попал в перекладину, а потом не попал в створ ворот с убийственной позиции.

Смелая игра Миная во втором тайме

Второй тайм оказался полной противоположностью первого. Теперь доминировал Минай. Хозяева поля создали первый острый момент у ворот Динамо на 60-й минуте.

Футболисты Минаю вошли в штрафной соперника через правый фланг.

Атака закарпатцев завершилась острым ударом Ахмедзаде, но мяч не залетел в нижний угол ворот Георгия Бущана.

Через 3 минуты Минай упустил еще один убийственный момент: Евгений Селезнев попал в штангу после навеса с правого фланга. У Бущана не было шансов отбить мяч.

В середине второго тайма Минай претендовал на пенальти: после подачи углового Томаш Кендзера вроде бы сбил Ахмедзаде. Арбитр почти 4 минуты решал, назначить ли одиннадцатиметровый.

Благодаря системе VAR арбитры заметили во время навеса игру рукой от Матича из Миная. Потому, вероятно, не поставили пенальти в ворота Динамо.

В компенсированное время уже Минай простил Динамо. Месхи с убийственной позиции не попал в створ ворот. Динамо спустя две минуты "закрыло" матч. Шапаренко отличился в воротах гостей из пределов штрафной.

Следует отметить, что Минай доигрывал поединок в меньшинстве. Олег Синегуб не смог продолжить игру из-за травмы.

Минай – Динамо видеообзор

Важно. Благодаря победе Динамо набрало 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. Минай имеет только 10 очков – 14 ступенька.