Селезнев продемонстрировал свои навыки играть в хоккей: видео
Футболист Евгений Селезнев временно остался без клуба. И пока у него идет такая "пауза", решил продемонстрировать свои хоккейные навыки.
Источник:УХЛ
Селезнев в этом сезоне за Колос забил пять голов. Все – с пенальти. Мастерство хоккейного пенальти – буллита – Селезнев показал на видео.
Напомним Колос не выполняет финансовые условия, – Селезнев рассказал новые детали отчисления
Видео выполнения буллита Селезневым
После удачного броска Селезнев призвал всех следить за матчами плей-офф Украинской хоккейной лиги. Там начались полуфиналы:
- В первом полуфинале Донбасс обыграл Днепр со счетом 4:1.
- Во второй полуфинальной паре Сокол на выезде обыграл Кременчуг 1:2.
Полуфиналы плей-офф УХЛ будут до четырех побед одной из команд.
Стоит добавить, что это не первый раз Селезнев становится на хоккейные коньки. До этого он провел тренировку с сыном.
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