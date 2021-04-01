Футболист Евгений Селезнев временно остался без клуба. И пока у него идет такая "пауза", решил продемонстрировать свои хоккейные навыки.

Селезнев в этом сезоне за Колос забил пять голов. Все – с пенальти. Мастерство хоккейного пенальти – буллита – Селезнев показал на видео.

Напомним Колос не выполняет финансовые условия, – Селезнев рассказал новые детали отчисления

Видео выполнения буллита Селезневым

После удачного броска Селезнев призвал всех следить за матчами плей-офф Украинской хоккейной лиги. Там начались полуфиналы:

В первом полуфинале Донбасс обыграл Днепр со счетом 4:1.

Во второй полуфинальной паре Сокол на выезде обыграл Кременчуг 1:2.

Полуфиналы плей-офф УХЛ будут до четырех побед одной из команд.

Стоит добавить, что это не первый раз Селезнев становится на хоккейные коньки. До этого он провел тренировку с сыном.