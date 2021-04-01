Селезньов продемонстрував свої навички грати в хокей: відео
Футболіст Євген Селезньов тимчасово залишився без клубу. І допоки в нього триває така "пауза", вирішив продемонструвати свої хокейні навички.
Джерело:УХЛ
Селезньов в цьому сезоні за Колос забив п'ять голів. Усі – з пенальті. Майстерність виконання хокейного пенальті – булліту – Селезньов показав на відео.
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Відео виконання булліту Селезньовим
Після вдалого кидка Селезньов закликав усіх слідкувати за матчами плей-офф Української хокейної ліги. Там розпочалися півфінали:
- У першому півфіналі Донбас обіграв Дніпро з рахунком 4:1.
- У другій півфінальній парі Сокіл на виїзді обіграв Кременчук 1:2.
Півфінали плей-офф УХЛ будуть до чотирьох перемог однієї з команд.
Варто додати, що це не вперше Селезньов стає на хокейні ковзани. До цього він провів тренування зі сином.
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