Футболист Евгений Селезнев прокомментировал информацию о том, что он был отчислен из команды Колос за нарушение спортивного режима.

Источник: ТК "Футбол"

Селезнев призвал не обращать внимание на слухи, которые пишут в СМИ. Он добавил, что не намерен заканчивать карьеру и попытается попасть в другую команду украинской Премьер-лиги.

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"Я поехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами. Продолжение в УПЛ? Почему нет ... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока что провожу время с сыном, собакой, мамой и женой", – рассказал Селезнев.

Что известно об отчислении Селезнева из Колоса

Журналист Игорь Бурбас, который первым и сообщил информацию об этом, заявил, что причиной стало грубое нарушение режима игроком.

По данным UA-Футбол, Селезнев прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому как только стало известно, что Селезнев прибыл на игру пьяным, главный тренер клуба Костышин решил, что нападающий больше не будет играть за команду. И добился, чтобы его исключили из команды вообще.

При этом он сначала был в стартовом составе команды, но после игры в отчете клуба указано, что Селезнев не сыграл в этом матче. На поле с первых минут вышел Данфа.

Журналист Владимир Крамар рассказал, что за день до игры вечером Селезнев встретился с другом, Андреем Ворониным.