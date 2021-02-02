Футболіст Євген Селезньов прокоментував інформацію про те, що він був відрахований з команди Колос через порушення спортивного режим.

Джерело: ТК "Футбол"

Селезньов закликав не звертати увагу на чутки, які пишуть в ЗМІ. Він додав, що не має наміру закінчувати кар'єру і спробує потрапити в іншу команду української Прем'єр-ліги.

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"Я поїхав за сімейними обставинами. Порушення режиму? А у мене зараз такий голос, що я міг порушити режим? Давайте залишимо ці чутки, вони розвіються самі. Продовження в УПЛ? Чому ні... Я що, збирався закінчувати? Зараз поки проводжу час з сином, собакою, мамою і дружиною", – розповів Селезньов.

Що відомо про відрахування Селезньова з Колоса

Журналіст Ігор Бурбас, який першим і повідомив інформацію про це, заявив, що причиною стало грубе порушення режиму гравцем.

За даними UA-Футбол, Селезньов прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Відтак як тільки стало відомо, що Селезньов прибув на гру п'яним, головний тренер клубу Костишин вирішив, що нападник більше не буде грати за команду. І добився, щоб його виключили із команди взагалі.

При цьому він спочатку був у стартовому складі команди, але після гри у звіті клубу вказано, що Селезньов не зіграв у цьому матчі. На поле з перши хвилин вийшов Данфа.

Журналіст Володимир Крамар розповів, що за день до гри ввечері Селезньов зустрівся з другом, Андрієм Вороніним.