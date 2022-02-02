Сексуальные домогательства и угроза убийства: новые обвинения в деле игрока МЮ Гринвуда

Мейсон Гринвуд продолжает находиться под арестом. Манчестер Юнайтед отстранил футболиста от команды, а теперь его удалили с футбольного симулятора FIFA 22.

Добавили новые обвинения

Один из самых талантливых воспитанников МЮ сам испортил себе карьеру. Мейсон Гринвуд был арестован по подозрению в насилии.

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После чего футболиста отстранили от команды, перестали продать с его фамилией форму, а в FIFA 22 уже нет карты 20-летнего правого вингера "красных дьяволов".

Теперь к обвинениям в деле Гринвуда о насилии добавились еще и сексуальные домогательства и угроза убийства.

Гринвуд может поставить крест на своей карьере