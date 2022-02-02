Сексуальные домогательства и угроза убийства: новые обвинения в деле игрока МЮ Гринвуда

2 февраля 2022 , 11:24
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Источник:

Sky Sports

Мейсон Гринвуд продолжает находиться под арестом. Манчестер Юнайтед отстранил футболиста от команды, а теперь его удалили с футбольного симулятора FIFA 22.

Добавили новые обвинения

Один из самых талантливых воспитанников МЮ сам испортил себе карьеру. Мейсон Гринвуд был арестован по подозрению в насилии.

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После чего футболиста отстранили от команды, перестали продать с его фамилией форму, а в FIFA 22 уже нет карты 20-летнего правого вингера "красных дьяволов".

Теперь к обвинениям в деле Гринвуда о насилии добавились еще и сексуальные домогательства и угроза убийства.

Гринвуд может поставить крест на своей карьере

  • Скандал начался после того, как Харриет Робсон публично выложила ужасающие  после избиения Гринвудом. Девушка футболиста показала кровоподтеки и залитое кровью лицо.
  • Через некоторое время девушка выложила еще и аудиозапись, на которой слышно, как игрок МЮ принуждает Харриет к сексу.
  • Мейсон и его девушка отписались друг от друга в соцсетях. А потом все фото неожиданно исчезли с аккаунта Робсон.
  • После чего Мейсона заподозрили в насилии и забрали под стражу.
  • Лидеры английского клуба отписались от Гринвуда в инстаграме.
Автор: Софія Кулай