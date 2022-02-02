Сексуальні домагання та загроза вбивства: нові звинувачення у справі гравця МЮ Грінвуда
2 лютого 2022 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Мейсон Грінвуд продовжує перебувати під арештом. Манчестер Юнайтед відсторонив футболіста від команди, а тепер його ще й видалили з футбольного симулятора FIFA 22.
Додали нові звинувачення
Один із найталановитіших вихованців МЮ сам зіпсував собі кар'єру. Мейсона Грінвуда заарештували за підозрою у насильстві.
До теми МЮ припинив продаж форми з прізвищем Грінвуда: гравець під арештом через підозру у насильстві
Після чого футболіста відсторонили від команди, перестали продати з його прізвищем форму, а у FIFA 22 вже немає картки 20-річного правого вінгера "червоних дияволів".
Тепер до звинувачень у справі Грінвуда про насильство додалися ще й сексуальні домагання та загроза вбивства.
Грінвуд може поставити "хрест" на своїй кар'єрі
- Скандал розпочався після того, як Харрієт Робсон публічно виклала жахливі фото побитого Грінвудом тіла. Дівчина футболіста показала синці та залите кров'ю обличчя.
- За деякий час дівчина виклала ще й аудіозапис, у якому чутно, як гравець МЮ примушує Харрієт до сексу.
- Мейсон та його дівчина відписались одне від одного у соцмережах. А згодом усі фото несподівано зникли з акаунту Робсон.
- Після чого Мейсона запідозрили у насильстві та забрали під варту.
- Лідери англійського клубу відписались від Грінвуда в інстаграмі.