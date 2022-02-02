Сексуальні домагання та загроза вбивства: нові звинувачення у справі гравця МЮ Грінвуда

Мейсон Грінвуд продовжує перебувати під арештом. Манчестер Юнайтед відсторонив футболіста від команди, а тепер його ще й видалили з футбольного симулятора FIFA 22.

Додали нові звинувачення

Один із найталановитіших вихованців МЮ сам зіпсував собі кар'єру. Мейсона Грінвуда заарештували за підозрою у насильстві.

До теми МЮ припинив продаж форми з прізвищем Грінвуда: гравець під арештом через підозру у насильстві

Після чого футболіста відсторонили від команди, перестали продати з його прізвищем форму, а у FIFA 22 вже немає картки 20-річного правого вінгера "червоних дияволів".

Тепер до звинувачень у справі Грінвуда про насильство додалися ще й сексуальні домагання та загроза вбивства.

Грінвуд може поставити "хрест" на своїй кар'єрі