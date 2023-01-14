"Королева взвешиваний" назвала победителя поединка Усик – Фьюри
Источник:Pro Boxing Fans
Чемпионка мира по боксу в самом легком весе по версии IBF Эбани Бриджес сделала свой прогноз на поединок за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Сексапильная боксерша ожидает настоящей битвы на ринге.
Все любители бокса с нетерпением ожидают будущий мегафайт королей хевивейта – Тайсона Фьюри и Александра Усика. Эксперты и специалисты делятся своими ожиданиями от битвы чемпионов.
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Бриджес: Фьюри Усику не по зубам
Австралийская красавица Эбани Бриджес, которая является чемпионкой мира в самой легкой категории, тоже сделала свой прогноз. По мнению "Блондинки-бомбардировщика", Усик составит настоящую конкуренцию "Цыганскому королю", но в этом поединке на первый план выйдут антропометрические данные.
Я думаю, что Тайсон Фьюри окажется Усику не по зубам. Я имею в виду, что Усик будет ловким, но у Фьюри есть IQ и все необходимые атрибуты, чтобы победить его,
– сказала Бриджес.
Чем прославилась Энтони Бриджес
- Австралийская боксерша имеет педагогическое образование и даже работала учительницей математики в средней школе.
- С детства увлекалась каратэ, боксом и бодибилдингом.
- На профессиональном ринге дебютировала в 2019 году.
- В 2022 году стала чемпионкой мира в самом легком весе по версии IBF.
- На профи-ринге провела 10 поединков, в которых одержала 9 побед, а еще один завершился поражением.
- Больше всего блондинка запомнилась своими сексуальными формами и яркими перформансами на церемонии взвешивания, за что получила прозвище "Королева взвешивания".