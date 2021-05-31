Сейчас вообще не думаю о клубе, – Яремчук о будущем в Генте

Нападающий Роман Яремчук вместе со сборной Украины готовится к Евро-2020. Футболист отложил в сторону все вопросы относительно своего будущего в Генте.

Не раскрыл все карты своего будущего

Гент по завершению сезона попал в Лигу конфедераций. Большой вклад в этот результат принес Роман Яремчук, который стал лучшим бомбардиром команды. Сейчас футболист уже прибыл в расположение сборной Украины, которая в Харькове готовится к Евро-2020.

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Правда, форвард тренировался по индивидуальному графику из-за повреждения. Футболист получил травму в последнем матче против Мехелена в чемпионате Бельгии. Сам нападающий уже успокоил украинских фанатов и заявил, что чувствует себя хорошо.

Он уже приступил к работе в общей группе. А замену попросил в последнем матче за Гент в сезоне, чтобы избежать серьезного повреждения. Сам сезон 2020/2021 Яремчук назвал не очень удачным для Гента.

Уже после Евро-2020 Гент обещал отпустить забивного форварда. Однако 25-летний игрок атаки не стал конкретно отвечать на вопрос о своем будущем в Бельгии. Сейчас Роман сконцентрирован на выступлениях в сборной Украины.

Не хочу об этом говорить. В настоящее время я являюсь игроком сборной Украины. Точка. Сейчас вообще не думаю о клубе, моя концентрация только здесь, в сборной. На звонки с незнакомых номеров вообще не отвечаю – только бы меня никто не отвлекал от подготовки к чемпионату Европы,

– заявил Яремчук.