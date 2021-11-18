Неудачное выступление

Каратистка рассказала, что сейчас переживает не самые лучшие эмоции. Ей трудно понять, почему не удается достичь своей цели. Так как она убеждена, что делала все возможное для победы.

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И я устала искать причины, что же не хватает и что не так, устала от многих вещей, вот как есть. Это жизнь. Не всегда получается все, потому что ты планируешь,

– отметила серебряная призер Игр-2020.

Терлюга поблагодарила своих болельщиков, а также вспомнила слова своей мамы. Каратистка надеется, что вскоре ее жизнь улучшится.

"Как говорит моя мама: "Сегодня полный пи****, а завтра будет куча новых приключений, положительных эмоций и счастья!". Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать моего "счастливого завтра"", – подытожила спортсменка.

Напомним! Анжелика Терлюга принесла Украине историческое "серебро" Олимпиады-2020 по каратэ. В финальной схватке она тоже проиграла болгарке Ивет Горановой.

Украинка Анита Серегина смогла попасть в финал на Чемпионате мира по каратэ. Она будет соревноваться за золотую награду.

Екатерина Кривая и Галина Мельник пробились в бронзовый финал.

Полный текст публикации Анжелики Терлюги

Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто.

Трудно признать, что существует соперник, который то и дело переходит тебе дорогу на самых важных турнирах в твоей карьере, но я признаю.

Сказать, что я мало делаю для результата, о котором я мечтаю, я не могу! И я устала искать причины, что же не хватает и что не так, устала от многих вещей, вот как есть. Это жизнь. Не всегда получается все, потому что ты планируешь. Принимаю этот факт.

Здесь хочу сказать спасибо каждому человеку, кто был со мной, искренне болел за меня, верил в меня и кто не отвернулся, а пытался помочь.

Как говорит моя мама: "Сегодня полный пи****, а завтра будет куча новых приключений, положительных эмоций и счастья!". Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать моего "счастливого завтра".