Два шанса Украины на награды

Сразу три украинских каратистки попытаются взобраться на пьедестал. Ранее участница Олимпиады Анита Серегина пробилась в финал, где будет бороться за "золото" Чемпионата мира. Теперь к решающим схваткам за медали присоединились еще две украинки – Екатерина Кривая и Галина Мельник.

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Две представительницы Львовской области прошли в бронзовый финал через утешительные схватки. Кривая в категории до 50 килограммов победила соперниц из Шотландии, Австрии и Алжира. Ее оппоненткой в борьбе за "бронзу" будет каратистка из Казахстана.

В весовой категории до 68 килограммов украинская сборная тоже может получить награду. Мельник в бронзовом финале посоревнуется с австрийской каратисткой. На пути к этому поединку Галина на татами победила представительниц из Бельгии и Бразилии.

Анжелика Терлюга довольно неожиданно вылетела из турнира в третьем раунде. Ее обидчицей стала олимпийская чемпионка в Токио Ивет Горанова, представляющая Болгарию. Это поражение стало повторением финала Олимпиады-2020.

Анастасия Степашко проиграла во втором раунде.

Накануне международных соревнований украинские каратисты провели тренировочный сбор в Египте. Чемпионат мира продлится до 21 ноября.