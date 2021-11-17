Путь Серегиной к финалу

Каратистка Анита Серегина выступает в весовой категории до 61 килограмма.

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Для того чтобы попасть украинке в финал ей необходимо было одержать 5 побед.

Нидерландку Линн Снел и киприотку Антею Стилиану – украинка одолела с минимальным результатом 1:0. А вот уже испанку Индиру Цуньигу Серегина победила лишь благодаря финальному вердикту судей.

В четвертьфинале украинка победила филиппинку Джейми Лим по очкам, а в полуфинале по решению судей она прошла канадку Хаю Джуму.

Финал для Серегиной будет нелегким, ее ожидает олимпийская чемпионка Токио-2020 и действующая чемпионка Европы Йована Прекович. Спортсменки уже встречались ранее. На Игра-2020 украинка проиграла Прекович в решающем поединке.

Также на Евро-2021 украинская каратистка уступила представительнице Сербии в финале.

Финалы соревнований состоятся 20-21 ноября.

Лучший результат в карьере

В 2016 году Серегина стала бронзовым призером. Результат на чемпионате мира-2021 станет для нее лучшим в карьере.

Также в активе украинки девять медалей уровня чемпионатов Европы, две из которых – в 2013 и 2017 годах – золотые.

Как выступили другие украинцы на чемпионате мира