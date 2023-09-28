"Нанесла больше боли, чем диагноз рака": форвард Боруссии рассказал, как сложно пережил 2 место
Источник:RuhrNachrichten
Себастиан Аллер в этой жизни уже прошел из-за многих проблем. Нападающий отметил, какое испытание было самым сложным.
Себастиан Аллер вспомнил горькую потерю чемпионства Боруссии в прошлогодней кампании. Ивоариец отметил, что поражение хуже диагноза рака.
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Счастье было так близко
Дортмундский коллектив прошлогоднего сезона были чрезвычайно близки к завоеванию первого за 11 лет чемпионства Германии и в последнем туре. уступили первое место Баварии, хотя и все было в руках "шмелей". Дело в том, что Боруссия в последнем туре встречалась с Майнцом, а в случае победы дортмундцев над "карнавальщиками" они могли гарантировать себе "Серебряную салатницу".
Но вот все пошло не по плану "шмелей", которого не хватило на последний рывок. Уже в первом тайме Майнц выигрывал Боруссию со счетом 0:2 на "Сигнал Идуна Парк". Дортмундский коллектив смог отквитать два мяча и даже был близок к сказке, но матч завершился со счетом 2:2, а Бавария в очередной раз стала чемпионом. Следует отметить, что в первом тайме Аллер, который мог с "Серебряной салатницей" отпраздновать свою победу над раком, не реализовал пенальти.
Это был настолько болезненный опыт, что его невозможно стереть просто так. Каждый в раздевалке живет ради этого титула. Для нас футбол – это не просто работа, это наша жизнь. Из поражений и неудач нужно делать правильные выводы, чтобы учиться на них и становиться лучше. Потеря чемпионства причинила мне больше боли, чем диагноз рака. Если ты болен, то ничего не можешь с этим поделать. Нужно смириться и пройти через это. Но титул был в наших руках, мы сами могли все решить. В этом случае приходится с болью принимать то, что ты, возможно, совершил ошибки или принял неправильные решения,
– сказал Аллер.
Борьба ивоарийца с раком
- Аллер присоединился к Боруссии 6 июля 2022 года из Аякса за 31 миллион евро, пройдя медобследование. Игрока брали на замену Голланду, а Себастиан подходил под критерии "голеадора", поскольку в прошлогодней ЛЧ он забил 11 голов в 8 матчах.
- После подписания Боруссией форварда прошло 12 дней, как у ивоарийца обнаружили злокачественную опухоль яичка. на тот момент Аллер так и не успел дебютировать за "желто-черные".
- Прошло полгода, Себастиан перенес две операции и прошел курс химиотерапии. К счастью, лечение дало желаемый результат, что подарило возможность Аллеру готовиться к футбольным матчам.
- Впоследствии ивоариец рассказал, что у него только был один вариант в борьбе с раком – победа.