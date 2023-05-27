В субботу, 27 мая, состоялся последний 34-й тур Бундеслиги сезона 2022/23. Дортмундская Боруссия имела все шансы впервые за последние 11 лет нарушить гегемонию Баварии и забрать "Серебряную салатницу". Однако все перечеркнул матч против середняка чемпионата, пишет 24 Канал.

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В преддверии последнего тура "шмели" на 2 балла опережали Баварию. Для желаемого чемпионства Боруссии достаточно было победить Майнц, застрявший в середине турнирной таблицы.

Неожиданный провал в Дортмунде

Однако сбылись самые плохие прогнозы для "черно-желтых". Уже в дебюте встречи Боруссия пропустила гол от защитника Майнца Андреаса Ганче-Ольсена, удачно сыгравшего головой во время углового розыгрыша.

Через 4 минуты Боруссия могла восстановить паритет. Однако Себастьен Алле не сумел переиграть голкипера гостей с одиннадцатиметровой отметки.

Не забиваешь ты – забивают тебе, это футбольное правило еще никто не отменял. На 24-й минуте встречи игрок Майнца Карим Онисиво воспользовался навесной передачей и пробил головой низом под левую штангу. 0:2 – игроки Боруссии не ожидали такого развития событий.

После перерыва "шмели" пошли на штурм Майнца. За 20 минут до завершения поединка Боруссия достигла своего. Рафаэль Геррейро воспользовался пасом Джованни Рейна и хладнокровно свел к минимуму преимущество гостей. На 6-й компенсированной минуте Никлас Зюле сравнял счет, но на большее "шмелей" не хватило.

Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную ничью Боруссии со счетом 2:2.

Видеообзор матча Боруссия – Майнц

Характер Баварии

В параллельном матче Бавария играла на выезде против Кельна. На 8-й минуте француз Кингсли Коман получил пас от Лероя Сане и с предела штрафной и поразил правую девятку ворот Кельна. Такой счет полностью устраивал команду Томаса Тухеля.

"Сюрприз" ожидал баварцев в конце второго тайма. За 8 минут до завершения встречи игрок "козлов" Деян Любичич реализовал пенальти.

Однако Бавария не собиралась отдавать чемпионство. Ответственность взял на себя Джамал Мусиала, который на 89-й минуте нанес неотразимый удар в правый нижний угол ворот Кельна. Гол 20-летнего хавбека принес победу и чемпионство Баварии.

Таким образом, "Серебряная салатница" Бундеслиги в одиннадцатый раз подряд досталась мюнхенской Баварии. Боруссия, которая была в шаге от вожделенного чемпионства, финишировала на втором месте.

Видеообзор матча Кельн – Бавария