Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Украине выиграть самое важное сражение, – Свитолина

Элина Свитолина стала второй посольством платформы UNITED24. Самая титулованная украинская теннисистка прокомментировала эту инициативу в поддержку родной страны.

Свитолина: Я всегда гордилась тем, что я украинка

Бывшая первая ракетка Украины активно помогает украинскому народу после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. Элина Свитолина поделилась впечатлениями о платформе UNITED24.

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Титулованная теннисистка рассказала о звонке в Zoom с Владимиром Зеленским. Свитолина пообещала сделать все для того, чтобы приблизить победу страны в войне против врага.

Я всегда гордилась тем, что я украинка и приносила победы своей Родине. Сегодня, когда она столкнулась с столь подлым, жестоким и беспощадным врагом, я тоже не в стороне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь своей стране выиграть самое важное сражение. На этот раз – вне теннисного корта,

– отметила теннисистка.



Посольства UNITED24 / Фото из инстаграммы теннисистки

"Для меня большая честь стать частью инициативы, которая дает людям надежду, помогает им выжить и бороться. Украинским врачам и парамедикам, которые рискуют жизнью, рвущейся в зоны боевых действий, чтобы спасать жизнь, нужны медицинские средства и современное оборудование. Я очень уважаю и поддерживаю эту ежедневную жертву, поэтому намерен сосредоточить свою деятельность именно на этом", – добавила Элина.

UNITED 24 – это национальный бренд Украины, объединяющий международных партнеров и благотворителей, которые намерены помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Владимир Зеленский. На сайте бренда все желающие смогут совершить свои пожертвования для поддержки Украины в войне против России.

Напомним, что первым послом стал бывший тренер и футболист сборной Украины Андрей Шевченко. Наставник активно участвует в помощи Украине.

Свитолина отметила, что у компании с обладателем "Золотого мяча" сделают все возможное, чтобы объединить мировое сообщество вокруг поддержки направления "Медицинская помощь".

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